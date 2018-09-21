بالصور.. إنقاذ عائلة من 7 أشخاص من حريق نشب بمنزل في حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، صباح اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في مطبخ منزل مكون من دور واحد، بحي الخالدية، بسبب تسرب غاز الطبخ.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه قد تم إنقاذ وإخلاء عائلة مكونة من 7 أشخاص من المنزل الذي شهد الحريق، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق.