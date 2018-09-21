بالفيديو والصور.. انطلاق ​مرسيدس AMG A35 4Matic 2019 رسمياً بقوة 302 حصان

اميرة خالد(صدى):

قامت مرسيدس AMG باشعال الاثارة في فئة السيارات الهاتشباك الساخنة من خلال طرح موديل AMG A35 4Matic وهو يمثل سيارة مدمجة بخمسة أبواب وتاتي بتجهيزات واضافات أمامية أيروديناميكية وجناح خلفية كبير وتبدو السيارة أكثر شراسة من موديلات A-Class الأقل كما أن المشتت الخلفي فيها مدمج فيه مخرجين للعادم ويتفوق عليها فقط طرازي A45 وA45 S.

وتأتي السيارة بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني مطور بقوة 302 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وترسل القوة لكلا محوري السيارة من خلال ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات مع نظام 4Matic متصل بنظام الدفع الكلي في السيارة.

وبفضل هده المواصفات فالسيارة الجديدة تحتاج الي 4.7 ثانية للتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.

وزودت السيارة بأقراص مكابح أمامية 350 مم وخلفية 330 مم وهي أقراص بتهوية ومميزة باللون الفضي في العجلات مع شعارات AMG سوداء لجعل السيارة مميزة عن باقي نسخ A-Class العادية.

وقد زادت الشركة من قوة جسم السيارة مع تغيير النسب في ناقل الحركة لتحقيق استجابة أفضل للضغط على دواسة الوقود مع توزيع للعزم بنسبة 50:50 بين المحور الأمامي والخلفي . ويتوفر في السيارة نفس التقنيات في A-Class بالاضافة الي وضعية قيادة زلقة ونظام ستارت ستوب ومن المقرر عرض السيارة في الثاني من أكتوبر في فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات وحجوزات السيارة تبدأ في الشهر المقبل كذلك مع بدء التسليمات في يناير 2019.