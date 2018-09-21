ميسي يوافق على حضور حفل جوائز الفيفا ” اضطراريا “

ماجد محمد(صدى):

أُجبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، على حضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، والمقرر إقامته يوم 24 سبتمبر المقبل.

وجاءت موافقة نجم برشلونة على حضور الحفل ” اضطراريا ” في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية ” لندن ” ، برفقة زوجته، وذلك بسبب اختياره ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على التواجد في التشكيل المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين المحترفين ” فيفبرو ” للعام الجاري 2018م.

جدير بالذكر، أن ميسي لم يكن ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي يتنافس عليها اللاعبين: “محمد صلاح، ولوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو ”