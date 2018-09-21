منع إصدار رخص بناء جديدة في المناطق العشوائية بمكة

نايف السالم(صدى):

منعت أمانة العاصمة المقدسة إصدار رخص بناء جديدة على الأراضي الفضاء الواقعة في المناطق العشوائية، في تعميم لها.

كما منع التعميم نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد، لافتًا إلى ضرورة استكمال معاملات تسوية وضع المباني المخالفة وتجديد رخص البناء والإضافة والتعديل وفق الإجراءات المطلوبة.

وأكد أمين العاصمة للتعمير المهندس خالد فدا، في التعميم، أنه يتم استثناء الأراضي التي تم الشروع فعليًا في أعمال البناء عليها بشرط إرفاق تقرير فني يثبت ذلك على الطبيعة.