أخصائيون يشكون من تدني رواتبهم بالقطاع الصحي الخاص.. ومجلس الغرف يرد: حالات فردية

علي القحطاني(صدى):

شكا عدد من المواطنين، الذين يحملون مؤهل بكالوريوس علاج طبيعي وأشعة وتمريض ومختبرات، من تدني رواتبهم بالقطاع الصحي الخاص، إذ بلغ الحد الأدنى للراتب 2700 ريال لحديث التخرج والتعيين.

ومن جانبهم، خفض أعضاء في اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف، من عدد الموظفين الذين يتقاضون هذه الأجور الضئيلة، مؤكدين أنها حالات فردية نادرة، حيث لا يقل الحد الأدنى لراتب المواطن حديث التخرج والتعيين حامل البكالوريوس عن 4000 ريال.

وعلّق عضو اللجنة الصحية في مجلس الغرف عبدالرحيم قاري، على الأمر موضحًا أن الذين يتقاضون رواتب تقل عن 4000 ريال من حاملي درجة البكالوريوس في الأشعة أو المختبرات أو التمريض ” حالات فردية ” ، مؤكدًا أن رواتب هذه الدرجة تبدأ من 4000 ريال فأعلى.

وأشار ” قاري ” ، إلى أن المركز الصحي لديه، يمنح موظفة الاستقبال السعودية حوالي 7200 ريال بعد خصم التأمينات، مبينًا أن هذا بفعل أنظمة وزارة العمل العديدة، التي حثت على السعودة وتحفيز الموظف السعودي.