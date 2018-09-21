بالفيديو.. أحمد موسى أفضل لاعب باستفتاء جماهير النصر

طلال الغامدي(صدى):

اُختير النجم النيجيري أحمد موسى، كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت النصر بنظيره الفيصلي؛ وذلك بناء على اختيار جماهير ” النصر ” .

حيث قام نادي النصر بإجراء استفتاء عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” بشأن أفضل لاعب في مباراة العالمي والفيصلي، ليشارك فيه أكثر من 120 ألف مشجع.

وحصل ” موسى ” على غالبية الأصوات حيث نال 71%، وجاء النجم عبد العزيز الجبرين في المركز الثاني بعدما حصل على نسبة 22%، وبفارق كبير حل النجم حمد آل منصور في المركز الثالث بـ4%، أما البرازيلي جوليانو فقد حصل على 3% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء.

وسجل ” موسى ” هاتريك في شباك الفيصلي، ليقود ” النصر” لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليتقاسم الصدارة مع نادي الهلال.