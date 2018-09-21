الاتحاد يوجه أنظاره إلى مدربا الأهلي السابقين

نواف السالم(صدى):

يلقي نادي الاتحاد بأنظاره على مدربين لتولي مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة الحالية، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويدرس الاتحاد إمكانية ضم مدرب الأهلي السابق والزمالك المصري الحالي السويسري كريستيان غروس، والذي يدرس الرحيل من النادي الأبيض بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الحالية.

كما يوجه الاتحاد أنظاره على المدرب السابق للأهلي التشيكي كارل ياروليم مع إمكانية ظهور خيارات آخرى خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بمساندة رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن، قائلًا في تغريدة له ” في اليومين القادمين يحسم أخي نواف المقيرن أمر المدرب، وبإذن الله سيكون مميز … سأقف مع أخوي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد … جمهور الاتحاد ستسمعون مايسركم … وعد مني! “.