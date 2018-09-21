بالفيديو.. مشاجرة بين إمام ومؤذن في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

وجهت وزارة الأوقاف الكويتية بإحالة رجلين ـ قيل إنهما إمام مسجد ومؤذنه ـ بعد نشوب مشاجرة بينهما ووثقت بمقطع فيديو.

ويظهر في المقطع المتداول اليوم الجمعة أحدهما يرفض اتهامه بأنه لص، ووجه الآخر له الشتائم، ليتطور الأمر بينهما، من تبادل الشتائم إلى العراك.