بالفيديو.. مشاجرة بين إمام ومؤذن في الكويت
وجهت وزارة الأوقاف الكويتية بإحالة رجلين ـ قيل إنهما إمام مسجد ومؤذنه ـ بعد نشوب مشاجرة بينهما ووثقت بمقطع فيديو.
ويظهر في المقطع المتداول اليوم الجمعة أحدهما يرفض اتهامه بأنه لص، ووجه الآخر له الشتائم، ليتطور الأمر بينهما، من تبادل الشتائم إلى العراك.
ساري النهار[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 46 دقيقة
مسلسل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34162 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذيلن مقدور عليهم
لكن الشباب الي يراقصون الفتيات في مقطع سابق عندكم باالكويت
هذيلن عادي وأقل من عادي🤔