  • الجمعة 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مشاجرة بين إمام ومؤذن في الكويت

بالفيديو.. مشاجرة بين إمام ومؤذن في الكويت

بالفيديو.. مشاجرة بين إمام ومؤذن في الكويت
خالد الظفيري(صدى):

وجهت وزارة الأوقاف الكويتية بإحالة رجلين ـ قيل إنهما إمام مسجد ومؤذنه ـ بعد نشوب مشاجرة بينهما ووثقت بمقطع فيديو.

ويظهر في المقطع المتداول اليوم الجمعة أحدهما يرفض اتهامه بأنه لص، ووجه الآخر له الشتائم، ليتطور الأمر بينهما، من تبادل الشتائم إلى العراك.


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *