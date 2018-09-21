” برشلونة ” يعيق تحقيق حلم ايفان راكتيتش بالانتقال لسان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

منع نادي برشلونة لاعبه الكرواتي ايفان راكتيتش، من تحقيق حلمه باللعب في صفوف نادي ” باريس سان جيرمان ” في الصيف الماضي؛ وذلك وفقًا لتقارير صحفية فرنسية.

وتفصليًا قام النادي الباريسي بعرض أكثر من 10 ملايين يورو كراتب سنوي لـ ” ايفان ” الذي رحب بفكرة مغادرة ” برشلونة ” في الموسم الجاري، إلا أن النادي الكتالوني أصر على رفضه لرحيل اللاعب الكرواتي.

حيث أشار أن قيمته تصل الى 120 مليون يورو وهي قيمة كسر عقده؛ ولم يتمكن النادي الباريسي من دفع المبلغ؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف؛ ليستمر ” ايفان ” في صفوف برشلونة لموسم آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن ” برشلونة ” أبدى رفضه أيضًا زيادة راتب ايفان راكتيتش؛ وهو ما تسبب في غضبه.