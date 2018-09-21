” المطيري ” يطمئن على منسوبي شرطة الرياض بعد إصابتهم أثناء أداء واجبهما الأمني

سعيد العجل(صدى):

نقل مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري تحيات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه “ حفظهما الله ” لكلٍ من الملازم أول محمد بن علي العيسى والرقيب أول بندر بن عايش الحارثي من منسوبي شرطة المنطقة ، الذّين تعرضا للإصابة خلال أداء واجباهما الأمني ، وذلك خلال زيارته لهما بمستشفى قوى الأمن الداخلي يرافقه عددٌ من القيادات الأمنية، حيث اطمئن على صحتمها ، مثمناً دعم واهتمام ولاة الأمر “أيدهم الله” والذي يعد حافزاً لمزيد من البذل والعطاء، متمنياً لهما الشفاء العاجل.