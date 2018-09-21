بالفيديو.. شباب وفتيات يرقصون معا بمكان عام في دولة عربية

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام عدد من الشباب والفتيات وهم يرقصون بطريقة غريبة معًا بمكان عام في الكويت، وفقًا لما ذكره عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع.

وأثار المقطع المتداول جدلًا واسعًا، حيث رأى البعض أن ما ظهر بالفيديو من قِبل الفتيات والشبان، يعد تصرف غريب ودخيل على العادات والتقاليد العربية، في حين دافع فريق آخر عنهم، مشيرين إلى أنها حرية شخصية، ومستنكرين محاولات التضييق على الآخرين.