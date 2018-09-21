بالفيديو.. شباب وفتيات يرقصون معا بمكان عام في دولة عربية
وثق مقطع فيديو، قيام عدد من الشباب والفتيات وهم يرقصون بطريقة غريبة معًا بمكان عام في الكويت، وفقًا لما ذكره عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع.
وأثار المقطع المتداول جدلًا واسعًا، حيث رأى البعض أن ما ظهر بالفيديو من قِبل الفتيات والشبان، يعد تصرف غريب ودخيل على العادات والتقاليد العربية، في حين دافع فريق آخر عنهم، مشيرين إلى أنها حرية شخصية، ومستنكرين محاولات التضييق على الآخرين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34162 ] نشر منذ 56 دقيقة
ننتظر سخط الله علينا
الغلاء والنفسيات وشح الأمطار والأمراض
كلها مؤشرات من رب العالمين
لاتبشر بخير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34162 ] نشر منذ 53 دقيقة
من يرجع للأحاديث النبوية الي أخبر عنها من لاينطق عن الهوى قبل14قرن مضت
سيجدها تتجلى أمام مرأنا الأن
وأن آخر الزمن سيكثر شرار الناس
ولامكان للصالحين بينهم
هذا هو😐
ولد الديره[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب انت تعتبر من الصالحين والا من الطالحين
إذا كنت تعتبر نفسك من الصالحين ابتعد عن ملاغات بنات الناس لأنه ما يجوز
وإذا كنت تعتبر نفسك طالح فلا تنهى عن خلق وتأتي مثلة
بطل تناقضات كل يوم لك توجه مغاير لليوم اللي قبلة