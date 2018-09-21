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بالفيديو.. في لحظة عفوية.. الأمير هاري يصفف شعر زوجته

بالفيديو.. في لحظة عفوية.. الأمير هاري يصفف شعر زوجته
لندن(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الأمير البريطاني ” هاري ” بتصفيف شعر زوجته ميجان ماركل.

ورصد المقطع الأمير هاري وبجانبه زوجته ميجان؛ ليقوم فجأة بمحاولة تثبيت شعرها وتصفيفه بعد أن أفسده الهواء.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاقها كتاب طهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق ” برج غرينفيل ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله

[ عدد التعليقات: 34162 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حن الرجاجييل وش أحليلنا
بس الحريم دائمآ يفهمونا غلط بسبب نظرتهن العدائية المنغلقة
سبق وعلمتكم عن الأخ ربيع
ربيع يغسل الصحون
وربيع يكوي الملابس
ربيع يودي الأولاد للمدرسة
ربيع يودي المدام للسوق
ربيع يطبخ ويكنس وكل شي
سبب نعومة يدين المدام هو ربيع
أحلا تحية ياشباب لربيع😁😁😁😁😁

[ عدد التعليقات: 31640 ] نشر منذ 1 ساعة

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