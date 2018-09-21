بالفيديو.. في لحظة عفوية.. الأمير هاري يصفف شعر زوجته
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الأمير البريطاني ” هاري ” بتصفيف شعر زوجته ميجان ماركل.
ورصد المقطع الأمير هاري وبجانبه زوجته ميجان؛ ليقوم فجأة بمحاولة تثبيت شعرها وتصفيفه بعد أن أفسده الهواء.
وجاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاقها كتاب طهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق ” برج غرينفيل ” .
When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day … pic.twitter.com/4E7L3iurB7
— Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018
معلمة[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34162 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حن الرجاجييل وش أحليلنا
بس الحريم دائمآ يفهمونا غلط بسبب نظرتهن العدائية المنغلقة
سبق وعلمتكم عن الأخ ربيع
ربيع يغسل الصحون
وربيع يكوي الملابس
ربيع يودي الأولاد للمدرسة
ربيع يودي المدام للسوق
ربيع يطبخ ويكنس وكل شي
سبب نعومة يدين المدام هو ربيع
أحلا تحية ياشباب لربيع😁😁😁😁😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31640 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31640 ] نشر منذ 1 ساعة
يا شين الكذاب يكتبون صفف وهو يادوب مسده لان الرياح نفشته