بالفيديو.. في لحظة عفوية.. الأمير هاري يصفف شعر زوجته

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الأمير البريطاني ” هاري ” بتصفيف شعر زوجته ميجان ماركل.

ورصد المقطع الأمير هاري وبجانبه زوجته ميجان؛ ليقوم فجأة بمحاولة تثبيت شعرها وتصفيفه بعد أن أفسده الهواء.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاقها كتاب طهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق ” برج غرينفيل ” .

When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day … pic.twitter.com/4E7L3iurB7

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018