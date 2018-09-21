صابر الرباعي يعتذر من جمهوره.. ويؤكد: تدني المستوى أبعدني

أماني الغامدي(صدى):

اعتذر الفنان التونسي صابر الرباعي، من جمهوره بعد غيابه عن لساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

وأعلن صابر الرباعي في رسالة عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” ، عودته إلى الساحة من جديد في أقرب وقت، مبررًا غيابه بتدني المستوى.

وقال ” الرباعي ” في رسالته ” اعتراف مني بأنّ غيابي عنكم قد طال، سواء بالتواصل أو بالأغاني الجديدة، لكن هذا الغياب لن يطول أكثر، ليس من السهل الحفاظ على نفس المستوى من الأغاني، في ظل ما نلاحظه من تدنٍ في المستوى في بعض الأحيان، لكن العمل متواصل والبحث عن الأفضل مستمر، صبرا جميلا أحبائي “.

وكان صابر الرباعي اختفى عن الأنظار منذ فترة طويلة، حيث انسحب من عضوية لجنة التحكيم في الموسم الأخير من برنامج ” ذا فويس ” ، ولم يشارك في حفلات الصيف، وكانت آخر أعماله مجموعة من الأناشيد الدينية في شهر رمضان الماضي.