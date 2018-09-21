“ المهيدب ” تعليم الرياض يشارك بأكبر جدارية وطنية احتفاء باليوم الوطني

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كشف مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين مهيدب المهيدب أن المكتب سيشارك بأكبر جدارية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز تحت رعاية سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ا. حمد بن ناصر الوهيبي لرصد مشاعر أكثر من مئة ألف زائر متوقع تجاه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، والتعبير عن مشاعرهم بالاحتفاء باليوم الوطني، مبينًا أن الجدارية تعد أكبر وأضخم رسالة في هذه المناسبة.

وأضاف ” المهيدب ” أن مكتب وفاء سيشارك في متحف صقر الجزيرة بمرسم حر يعبر فيه الطلاب والطالبات عن مشاعرهم وبهجتهم باليوم الوطني 88 وتقديم الهدايا لأفضل لوحة تعبر عن يوم الوطن , إضافة إلى مشاركة فعاليات المناسبة الخالدة بفندق الفيصلية والاستمتاع بإطلالة لمشاهدة الفعاليات التي تحتضنها الرياض .

كما سيشارك المكتب بالتعاون مع فريق السلام السعودي للحماية والإنقاذ من خلال شجرة وفاء التي تحمل صور الشهداء تقديرا لهم ولدورهم البارز في الذود عن حياض الوطن و تكريم أبناء شهداء الواجب في مول الرياض غاليري, إضافة إلى المشاركة في فعاليات الجامعة السعودية الإلكترونية وتكريم أبناء الشهداء وتقديم هدايا عينية لهم .

كما لفت مدير مكتب وفاء إلى أنه سيكون هناك تنظيم زيارات لمصابي الحد الجنوبي في مستشفيات الرياض، تقديراً لدورهم في حماية الوطن وأهله، وتقديم الورود والهدايا بمناسبة يوم الوطن 88 وحرصاً على إبراز مكانتهم وتعزيزها لدى الطلاب والطالبات.