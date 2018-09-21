د. الشيحة: مبادرات جديدة للخدمة الاجتماعية في المرافق الصحية بالرياض

محمد السعران(صدى):

كشف مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة عن اطلاق عدد من المبادارت المنفذة من قبل وزارة الصحة لأقسام الخدمة الاجتماعية الطبية . وأضاف خلال كلمته في اللقاء الختامي لأقسام الخدمة الاجتماعية الطبية لعام 2018م ، أن هذه المبادارت شملت تحديث دليل السياسيات والاجراءات ، وقياس مؤشرات الاداء للأقسام ، وقياس نسب القوى العاملة .

وأشاد د. الشيحة بدور الخدمة الاجتماعية في المنشآت الصحية

وأكد أن الخدمة الاجتماعية الطبية تقدم مجموعة من الخدمات المهنية المتخصصة يقدمها أخصائيون اجتماعيون للمرضى خلال مراحل تلقى العلاج في المستشفى من أجل مساعدة المرضى وأسرهم على الاستمرارية في تلقى العلاج المناسب عن طريق تذليل الصعوبات التي تعترضهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن المريض شخص منفرد في قدراته الذاتية والاجتماعية والثقافية والمادية .

كما نوه د. الشيحة بدور فريق عمل اللقاء ، وقدم لهم الشكر على حسن تنظيم وتجهيز الفعالية .

ويشار أن اللقاء الذي عقد يومي الاربعاء والخميس ٩-١٠/١/ ١٤٤٠ ه ، تضمن برنامج علمي لطرح آخر التطورات والخبرات في مجال التخصص ، وشارك فيه عدد من المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية الطبية بالمستشفيات التخصصية والعامة ، واكاديميون من جامعة الملك سعود ، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن .

كما شهد اللقاء اقامة معرض مصاحب للفعالية شارك فيه عدد من اقسام الخدمة الاجتماعية بمنطقة الرياض كمجمع الامل للصحة النفسية ، ومستشفى اليمامة ، ومستشفى الايمان العام ، ومستشفى الدوادمي العام ، وعدد من الجهات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ولجنة اصدقاء المرضى وعدد من الجمعيات الخيرية للتعريف بالخدمات المقدمة للمرضى بمنطقة الرياض .