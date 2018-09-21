الخارجية الروسية منددة بالعقوبات الأمريكية الجديدة: واشنطن تلعب بالنار

موسكو(صدى):

أعرب سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، عن استيائه من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة صينية اشترت أسلحة روسية، مؤكدًا أنها تهدد الاستقرار العالمي، ومتهمًا واشنطن بـ” اللعب بالنار ” .

وقال ” ريابكوف ” في بيانِ له اليوم: ” سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول ” ، متابعًا: ” من الغباء اللعب بالنار، لأنه يمكن أن يصبح خطيرًا ” .

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت مساء أمس الخميس، عن فرض عقوبات على هيئة تابعة للجيش الصيني، اشترت طائرات مقاتلة وصواريخ ” أرض-جو ” من موسكو.