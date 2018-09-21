نيسان تقدم مزيد من تكنولوجيا الأمان بصورة قياسية في أفضل سياراتها مبيعاً

أميرة خالد(صدى):

أنظمة الأمان مثل تحذير الاصطدام الامامي ومساعد الحفاظ على المسار وغيرها تتواجد في موديلات السيارات الحديثة كما تعرض في باقات تكنولوجيا الأمان الخاصة التي تتوفر لبعض السيارات بصورة اختيارية مما يجعل هذه الوسائل على الأرجح تمثل زيادة في التكلفة ولكن بعض مصنعي السيارات يعملون بصورة مستمرة على زيادة توفير تكنولوجيا الأمان في سياراتهم بصورة قياسية.

وتعمل هوندا وتويوتا على هذا الهدف حيث تسعى هوندا الي توفير باقة Honda Sensing في كل سياراتها بحلول عام 2022 مع وعد تويوتا بتوفير هذه التكنولوجيا في أكثر سياراتها مبيعاً وانضم الي كلاهما صانع السيارات الياباني نيسان التي ستقدم تكنولوجيا الأمان بصورة قياسية لأفضل سياراتها مبيعاً بحلول 2021.

وقال دينيس لي فوت رئيس نيسان أمريكا الشمالية أن فلسفة الشركة تستهدف توفير تكنولوجيا التنقل الذكية في سيارات الشركة لأكبر عدد من المستخدمين وتتضمن باقات Safety Shield 360 توفير 6 أنظمة متقدم للسلامة ستوفر لموديلات ألتيما وروج باقات رائدة في التكنولوجيا التي تعزز جوانب الامان وتجربة القيادة بشكل عام.

وتشمل Nissan Safety Shield 360 حساسات أمامية وخلفية وجانبية ومساعد للاضاءة العالية وتحذير من مغادرة المسار وتحذير من الحركة خلف السيارة وماكبح أوتوماتيكية خلفية وتحذير من البقع العمياء ومكابح طواريء الية مع نظام رصد للمشاه وهي أنظمة تساعد على تجنب الحوادث وزيادة الأمان. وستتوفر هذه النظم في نسخ SV وSL من روج 2019 المقبلة وروج سبورت 2019 وألتيما 2019 .