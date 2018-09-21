بالصور.. قوة دفع المياه تقلع باب طوارئ طائرة سعودية في مطار دبي

علي القحطاني (صدى):

وثقت صور، قوة دفع المياه من سيارة الإطفاء التي تسببت في قلع باب الطوارئ الخاص بطائرة الخطوط السعودية في دبي، وذلك أثناء الترحيب بها بتحية خاصة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، عقب وصولها لمطار دبي الدولي.

وكان مقطع فيديو، وثق استقبال مطار دبي الدولي، صباح أمس الخميس، لطائرة تابعة للخطوط السعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، حيث تم استقبالها بالتحية المائية التقليدية، فور وصولها إلى المطار.