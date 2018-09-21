بعد ضبط سورية بتهمة التسول في الكويت.. الداخلية تكشف الحقيقة

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الشرطة الكويتية القبض على امرأة سورية حامل متهمة بالتسول؛ إلا ان زوجها قال أنه تم ضبطها دون ذنب وأنها كانت تنتظره بالخارج فقط.

وفي هذا السياق، تفاعلت الداخلية بالكويت مع هذه القصية، وبإجراء التحريات تبين أن الزوجة ضبطت متلبسة بتسول المارة، كما أنها اعترفت بذلك خلال التحقيق معها.

وبالعودة لتفاصيل الواقعة، قام شرطي بإلقاء القبض على الزوجة الحامل بتهمة التسول، إلا أن الزوج قال أنها كانت تجلس بانتظاره في الخارج بعد خروجها من موعد مراجعة في المستشفى.

وحاول الزوج الاتصال بزوجته فلم تجب، ولاحقًا ورده اتصال من هاتفها، ثم ورد له اتصال يُفيد بأن زوجته كانت تتسول وتم ضبطها وإحالتها للإبعاد، وطلبوا جواز سفرها.

وأشار الزوج أنه مقيم في الكويت منذ 29 عامًا، وأن زوجته تقيم معه فيها منذ 16 عامًا وحامل في الشهر السابع، مبينًا أنه يتمتع وأسرته بحالة مادية ممتازة.