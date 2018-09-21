القاسم: مباراة التعاون القادمة ستكون صعبة

الرياض(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم إن لاعبه السوري جهاد الحسين، جدد التعاقد على بياض، دون تحديد راتب معين.

وأوضح القاسم، أن الحسين وقع على عقد جديد مع نادي التعاون، ثم طلب منهم أن يضعوا الراتب الذي يرونه مناسبًا له.

وأشاد القاسم بنادي النصر، متصدر الدوري، والذي يواجهه التعاون في مباراته المقبلة بالدوري المحلي.

وقال القاسم :” النصر يقدم مستويات كبيرة وحصل على العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 جولات بالدوري، بالتأكيد تنتظرنا مباراة صعبة أمام النصر، لكننا دائما نسجل حضورا مميزا في المواجهات مع الفرق الكبرى ”.