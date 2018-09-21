أنجلينا جولي وبراد بيت يلتقيان سرا

أماني الغامدي(صدى):

اجتمعت الفنانة العالمية أنجلينا جولي مع طليقها الفنان براد بيت في اجتماع سري، والذي كان مثمرًا وفقًا لمصادر مقربة منهما.

وأكدت المصادر أن أنجلينا جولي وبراد بيت ما زالا على اتصال بالرغم من ما حدث بينهما، وما زالا يجتمعان سرًا لمناقشة القضايا التي بينهما.

يُذكر أن براد بيت كان يسعى إلى إبرام اتفاق تسوية حتى انضمت إليه أنجلينا جولي وقررت ذلك أيضًا؛ لرغبتها في خلق بيئة أكثر راحة وسلمية للأطفال.

وكانت الدعوة القضائية بين الزوجين دخلت عامها الثاني، حيث لم يستطيع الثنائي الاتفاق على حضانة الأطفال وبعض قضايا الملكية.