4 أسباب تؤدي إلى إصابة الجنين بفتحة سقف الحلق

أماني الغامدي(صدى):

أكد الدكتور صابر عبد المقصود أستاذ واستشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال ، أن فتحة سقف الحلق من العيوب الخلقية التي يولد بها الجنين وتزعج الأمهات كثيرا أنها تحتاج للعلاج السريع حتى يتعافى الطفل، وللأسف هناك أسباب تؤدى إلى إصابة الطفل بها ، حيث أنها عبارة عن فتحة أو انشقاق في سقف الفم .

وأضاف دكتور صابر ، أن هذا العيب الخلقى يكون نتيجة أن هياكل الوجه التي تقوم بتطوير الجنين لا تغلق تماما، فتظهر على شكل عيوب خلقية على وجه الجنين، وهذه العيوب هي الأكثر شيوعا كما أن هذه الحالة ترتبط مع العديد من الظروف أو المتلازمات الجينية الموروثة.

وتابع، أنه يتم اكتشاف الإصابة بفتحة الحلق عند الولادة، حيث أن فتحة سقف الحلق عند حديثي الولادة يمكن أن تظهر من خلال ملاحظة انقسام في سقف الحلق، ويمكن أن يلاحظ على الطفل صعوبة في الرضاعة أو صعوبة في البلع مع احتمالية خروج السوائل أو الأطعمة من الأنف وحدوث التهابات الأذن المزمنة.

وأوضح ، أن هناك عدة عوامل تزيد من احتمال وجود فتحة سقف الحلق عند حديثي الولادة ومن هذه العوامل تاريخ العائلة حيث أن الآباء الذين لديهم تاريخ عائلي من وجود فتحة سقف الحلق، يواجهون مخاطر أعلى لإنجاب طفل مفتوح الحلق وتكثر الإصابة من خلال النساء الحوامل اللواتي يدخن السجائر، ويشربون الكحول، أو يتناولون بعض الأدوية المضرة بصحة الحامل بالإضافة إلى الأم المصابة بمرض السكري.