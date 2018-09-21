بالفيديو.. مواطنة تعد القهوة وتبيعها بأحد مقاهي الدمام

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثقته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، مواطنة تعمل في أحد مقاهي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث ظهرت الفتاة خلال المقطع، وهي تقوم بإعداد القهوة وبيعها للزبائن.

ومن جانبها، أعربت المواطنة وتدعى ” رشا ” ، عن اعتزازها بالعمل في هذا المقهى الذي انضمت له مؤخرًا، موضحة أنها تعلمت فيه طرق إعداد القهوة وكيفية التعامل مع الزبائن.

وعلّقت ” الشعبان ” ، على المقطع، معبرة عن فخرها بالفتاة ومثيلاتها من بنات الوطن، قائلة: ” فخورة بحجم السماء ببناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد ” .

وتابعت عضو مجلس الشورى: ” العمل نعمة من الله، والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة، ويصقل إمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيرًا وفيرًا من حيث لا يحتسب ويفتح له أبوابًا مغلقة ” .