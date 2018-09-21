بالفيديو.. مواطنة تعد القهوة وتبيعها بأحد مقاهي الدمام
أظهر مقطع فيديو، وثقته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، مواطنة تعمل في أحد مقاهي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث ظهرت الفتاة خلال المقطع، وهي تقوم بإعداد القهوة وبيعها للزبائن.
ومن جانبها، أعربت المواطنة وتدعى ” رشا ” ، عن اعتزازها بالعمل في هذا المقهى الذي انضمت له مؤخرًا، موضحة أنها تعلمت فيه طرق إعداد القهوة وكيفية التعامل مع الزبائن.
وعلّقت ” الشعبان ” ، على المقطع، معبرة عن فخرها بالفتاة ومثيلاتها من بنات الوطن، قائلة: ” فخورة بحجم السماء ببناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد ” .
وتابعت عضو مجلس الشورى: ” العمل نعمة من الله، والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة، ويصقل إمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيرًا وفيرًا من حيث لا يحتسب ويفتح له أبوابًا مغلقة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 1 ساعة
علموني العيال عنها أمس
الله يسعدها
قهوتها طيبة وهي أطيب
إن شاءالله
اليوم أمر أجرب قهوتها
وكل يوم😋
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 48 دقيقة
أنا من عشاااااااااق القهوة بأنوااااااااعها☕😋
وهذا مسبب لي مشكلة
أحيانآ لاجيت أبعالج ضرس أو ماشابهه
جسمي مايقبل البنج والتخدير
الشكوى لله
خلاص تعودنا😐
تعليق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 31 دقيقة
كل شي شفته وكل شي تعرفه وكل شي مر عليك وبعثولك الفيديو الفلاني ورحت المكان الفلاني٠٠إعصار بكمبوديا تقول كنت موجود هههههه حدث العاقل بما يعقل عندك عقدة الأنا فضيعة والله العظيم ماعندي مشكلة معك بس مرات أقرأ لك تعليقات عجيبة غريبة تتفلسف بالسياسة بالرياضة بالتكنولوجيا بعلوم البحر بالنساء بعالم الحيوان بالسيارات بالطيارات اوووووووبس شوي شوي علينا هاذي والله مو ثقافة عامة هذه لقافة عامة🤣🤣أنا أحترمك لشخصك بس تفكيرك فيه مافيه من النرجسية والعنجهية“`أعرف تقول وش دخلك وماحد قالك اقرا تعليقاتي وماادري و..و.. أنا بس حبيت اوصلك الفكرة وكون واثق ان أغلب المعلقين هنا نفس الفكرة بس هااااه متجاوزين ولايعقبون على كلامك ومتأكد ان كل واحد راح يقرا تعليقي بينه وبين نفسه يقول صح✔
على العموم ياأخ جميل أن يكون الإنسان واثق من نفسه بس جنون العظمة داء..تحدثنا عن الجمال لمحت انك وسيم تحدثنا عن الجسم قلت جسمي كأني أنا اللي اخترته تحدثنا عن الأكل قلت أنا أسوي وأنا أسوي تحدثنا عن الرجل المثالي قلت كأن هذا التقرير عني ههههههه ياأخي ارحمنا الله يرحمك
الإنسان اللي مو واثق يستعين بالأنا بشكل مبالغ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 17 دقيقة
سألتني سؤال في تعليق سابق
ورديت عليك بأحترام
وحسيت في خاطري أنك بتقعد تلاحقني من تعليق لتعليق
والله يعينني عليك
طيب الحين أبثبت كذبك قدام الناس كلها
عطني التعليق الي قلت أني كنت موجود فيه في أعصار كمبوديا
ترى ماتتعبك الشغلة
سو له نسخ
والصقه هنا
خلنا نقراه
يله ننتظرك
تكفى لاتطلع كذاب قدامهم
ننتظر.!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 14 دقيقة
بعدين الوسامة هذي شي من الله
وماأحبها أبشرك
لكن بأمكانك ترجع لصوري ومقاطعي على تويتر
بنفس المعرف
القرني[email protected]@
وسناب قاآآآآهرهم
ورقم جوالي موجود على الخاص
لكن عطني تعليق أعصار كمبوديا
القراء تنتظر وبلهفة
تكفى لاتطلع كذاب
مع أن الكذاب معروف
وهو من يختفي خلف معرف بأسم مستعار
ولايتجرأ أن يظهر للناس
وهذيلن نسميهم الذباب الألكتروني
بس عطني التعليق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 10 دقائق
الشغله ماتتعبك
عطنا تعليقي شف اشلون نسخت الخبر الي رديت عليك فية
وارسلته
سو مثلي وعطني تعليقي
https://www.slaati.com/2018/09/20/p1191921.html🤗
تعليق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 5 دقائق
مجاااز ياأخ العرب مجاااز أبغى اوصلك فكرة الأنا المبالغ فيها
هههههه قال جيب دليل