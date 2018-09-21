بالفيديو.. بـ 44 دولار.. امرأة تبيع طفلتها المولودة حديثًا

موسكو(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام امرأة روسية ببيع طفلتها المولودة حديثًا بـ 44 دولا لأمرأة أخرى بمطار ” بيتر سبورغ ” بروسيا

ورصد المقطع لحظة تجول المرأة بالمطار وهي تبكي قبل أن تبيع طفلتها للمرأة الأخرى.

وبالتطرق للتفاصيل، ذكرت التقارير أن الأم من فقرًا مدقعًا، حيث أقدمت على بيع طفلتها لامرأة أخرى تعمل بمدرسة وتتوق لتربية طفل لأنها لم تنجب سابقًا.

وتدخلت الشرطة وقامت بالقبض على كلا المرأتين، حيث أعربت الأم عن ندمها، مشيرة إلى أنه لم يكن لديها مال ولا طعام وخافت على طفلتها.