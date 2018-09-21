بالفيديو.. بـ 44 دولار.. امرأة تبيع طفلتها المولودة حديثًا
أظهرت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام امرأة روسية ببيع طفلتها المولودة حديثًا بـ 44 دولا لأمرأة أخرى بمطار ” بيتر سبورغ ” بروسيا
ورصد المقطع لحظة تجول المرأة بالمطار وهي تبكي قبل أن تبيع طفلتها للمرأة الأخرى.
وبالتطرق للتفاصيل، ذكرت التقارير أن الأم من فقرًا مدقعًا، حيث أقدمت على بيع طفلتها لامرأة أخرى تعمل بمدرسة وتتوق لتربية طفل لأنها لم تنجب سابقًا.
وتدخلت الشرطة وقامت بالقبض على كلا المرأتين، حيث أعربت الأم عن ندمها، مشيرة إلى أنه لم يكن لديها مال ولا طعام وخافت على طفلتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كان الفقر رجلآ لقتلته
مقولة مشهورة
التطفيرة تسبب مشاكل حتى بين الأخوان والزوج وزوجتة
وتلقى العائلة مشتته
الآحظهم حتى معنا هنا
يدخل يهاوش في خلق الله بدون سبب
والسبب الحقيقي
أن عنده مشاكل وكبوووت نفسية
ويحاول مسكين يفرغها هنا
تابعوا التعليقات وبتفهمون قصدي😂😂
بس الحمد لله عندي
يتهاوش مع خلق الله ولايبيع عيالة😐