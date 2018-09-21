بالفيديو.. مايا دياب تقبل يد الزعيم عادل إمام

أماني الغامدي(صدى):

اجتمع الفنانين، أمس الخميس، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث التقت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع الفنان المصري عادل إمام.

ونشرت مايا دياب مقطع فيديوجمعها بالفنان القدير عادل إمام على حسابها الرسمي على ” انستجرام “، والذي ظهرا خلاله في حديث عفوي ومزاح.

وقامت مايا دياب بتقيبل يد الفنان عادل إمام، قائله ” ” فيي بس قلك أنا بموت فيك “، معلقه على مقطع الفيديو ” لم ولا ولن تتكرّر، والزعامة خلقت وستظل لك. أعطيتنا الحياة سينما، إنت فخر لمصر والعالم. كلّنا نحبك.. بوسة إيدك هي أقل حاجة ممكنة لأسطورة السينما المصرية “.

يُذكر أن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي انطلقت، مساء أمس الخميس، في دورته الثانية، والذي يستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.