استشارى يكشف عن توقيت إجراء الحقن المجهري بعد الزواج

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن الحقن المجهري ساعد على تحقيق حلم الإنجاب بعد أن كان بعيد المنال بالنسبة للكثير من المتزوجين ،

ويقول الدكتور أحمد عاصم الملا، استشارى الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية، أن نسبة الخطأ في إجراء عمليات الحقن المجهري التى كانت موجودة فى الماضى لم يعد لها وجود بفضل الكوادر البشرية الطبية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف الملا ، أن الحمل المجهري يحدث من خلال تنشيط البويضات والقيام بتخدير المرأة وتخصيبها بحيوانات منوية مأخوذة من الزوج ثم تنقل الأجنة إلى رحم الأم في اليوم الثالث أو الخامس ويمكن أن يصل عددهم إلى 3 أجنة حسب حالة الأم، مضيفا أنه يمكن التأكد من حدوث الحمل بعد مرور أسبوعين للتأكد من ثبات الأجنة كما أن نسب نجاح العملية زادت عما كان فى السابق كما أن الحالات الأكثر نجاحا في الحقن المجهري هي حالات عدم الحمل غير المفسرة، ويتبعها الحالات التي لديها مشاكل في الحيوانات المنوية لدى الزوج.

وأشار استشارى الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب إلى أنه يمكن اللجوء إلى الحقن المجهرى فى حالة مرور أكثر من 3 سنوات وتم تجربة كافة الطرق الطبيعية دون جدوى.