رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالمملكة: نسعى لاتباع نهج سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن إعجابه الشديد بسياسة المملكة في مكافحة الفساد التي طبقتها مؤخرًا، موكدًا رغبته في تطبيق نفس النهج الذي اتبعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني خلال مقابلة مع قناة العربية عبر برنامج ” مع تركي الدخيل “: ” في ملف الفساد.. أتمنى أن نفعل ما فعله محمد بن سلمان في محاربة الفساد، ونحن نسعى إلى مكافحته لكن البعض سرق الكثير من الأموال ووضعها في حسابات خارجية.. واستعادة تلك الأموال تحتاج وقتاً طويلاً، وكوّنا فريق عمل لاستعادة ما سرقه أولئك الناس وأخفوه في الخارج..”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل رئيس الوزراء الباكستاني، في قصر السلام بجدة، الأربعاء الماضي، كما استقبله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن المقابلة الكاملة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ستعرض الأحد، السابعة مساءً، عبر برنامج مع تركي الدخيل.