رجل دين ينهي حياته بعد اتهامه بسلوك غير لائق مع طفلة

باريس(صدى):

قرر رجل دين مسيحي في فرنسا، إنهاء حياته بعد أيام على اتهام امرأة له بارتكاب سلوك غير لائق مع ابنتها.

ومن جانبه، فتح الإدعاء الفرنسي تحقيقًا في وفاة الرجل، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، وتبين أنه انتحر في إحدى الكنائس التي تقع شمال فرنسا، وذلك بعد أن تقدمت امرأة بشكوى إلى الكنيسة الأسبوع الماضي، من ” لفتات غير لائقة ” نحو ابنتها البالغة منذ عامين أو ثلاثة.

واتضح أن رجل الدين المنتحر كان قد اعترف بسلوكه غير اللائق قبل انتحاره، فيما تم العثور على جثمانه في اليوم التالي، علمًا بأنه يجرى التحقيق في الواقعة، وسوف يتم استجواب الأم والابنة.