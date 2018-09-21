رجل دين ينهي حياته بعد اتهامه بسلوك غير لائق مع طفلة
قرر رجل دين مسيحي في فرنسا، إنهاء حياته بعد أيام على اتهام امرأة له بارتكاب سلوك غير لائق مع ابنتها.
ومن جانبه، فتح الإدعاء الفرنسي تحقيقًا في وفاة الرجل، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، وتبين أنه انتحر في إحدى الكنائس التي تقع شمال فرنسا، وذلك بعد أن تقدمت امرأة بشكوى إلى الكنيسة الأسبوع الماضي، من ” لفتات غير لائقة ” نحو ابنتها البالغة منذ عامين أو ثلاثة.
واتضح أن رجل الدين المنتحر كان قد اعترف بسلوكه غير اللائق قبل انتحاره، فيما تم العثور على جثمانه في اليوم التالي، علمًا بأنه يجرى التحقيق في الواقعة، وسوف يتم استجواب الأم والابنة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ماتحدثت وعلقت عنه في خبر الفنانه المصرية حلا
يتظاهرون باالدين ويتلبسون به
ويمتحنون خلق الله
وهم أخس الناس.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11338 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 41 دقيقة
مو كلهم طبعآ
في ناس صادقين مع الله
نحبهم ونجلهم ونقدرهم
ونعرف أعمالهم وصدقهم
أما هذا الي ياناس اتقوا الله
وقال الله وقال الرسول
شوي الا وهو في قسم المنوعات
يتغزل بمعرف ثاني في حليمة بولند
وطقتها
ولا يتفاخر باالشذوذ
هذيلن
مكشوفين
لأن الله الي فضحهم.😐