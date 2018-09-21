من يومين إلى 5 أيام.. فترة تسجيل المخالفات المرورية على ” أبشر “

علي القحطاني (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المدة التي يستغرقها تسجيل المخالفات المرورية على نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” .

وأوضحت الإدارة أن التسجيل يستغرق من يومين إلى خمسة أيام، لافته إلى أن ” غرامة التطويف ” تحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية استثمار السيارة.

وأضافت أن تجديد الاستمارة يكون لثلاث سنوات، لافته إلى أنه في حال اختلاف قيمة المخالفات في حساب ” أبشر ” عن تلك الموجودة بالحساب البنكي، ويتم سداد ما يظهر في النظام البنكي.

كما أشارت إلى عدم وجود نظام لسداد المخالفات بالتقسيط ولكن يمكن سداد كل مخالفة على حدة، داعيه إلى مراجعة مكتب المرور والتقدم بطلب، لإدخال تعديلات على الاسم الموجود برخصة القيادة، ثم تجديد الرخصة عن طريق الحساب الشخصي في ” أبشر ” .

يُذكر أنه يتم رصد المخالفة آليًا من خلال كاميرات ” ساهر ” ، وتصل إلى مركز معالجة المخالفات الذي يحصا بدوره على معلومات مالك المركبة من قاعدة البيانات الوطنية ويتم إصدار المخالفات وإشعار المالك بها من خلال الرسائل النصية وحسابه الشخصي في أبشر.