انخفاض بمعدلات سعادة الفتيات.. والسبب مواقع التواصل الاجتماعي
أوضحت إحدى الدراسات التي أُجريت لأعداد كبيرة من الفتيات، أن هناك انخفاض كبير بمعدلات سعادة الفتيات مُقارنة بدراسة مماثلة أُجريت عام 2009.
حيث أبانت الدراسة التي أُجريت لصالح جمعية المرشدات الكشفية البريطانية، أن الكثير من الفتيات لا يشعرون بالسعادة بسبب شبكات التواصل الاجتماعي والاختبارات المدرسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السبب لم يكن موجودًا على الإطلاق في الدراسة التي أجريت عام 2009.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات هن سبب نفوسهن
أشلون تشعر باالسعاده
وهي
ترد على ذا وتصبح على هذا وتمسي على الثاني
وشكرآ اخي
وعفوآ اخي
مغير تحذف بعمرها على خلق الله
وليت أحد معبرها ولا معطيها وجه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
الساعده بيد الله سبحانه مو بيد البشر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11338 ] نشر منذ 1 ساعة
وسائل التواصل الاجتماعي دمرت بيوت وتطلقت نساء ويتمو اطفال بسبب حوادث السيارات
انه الهلاك والدمار يا ساده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 1 ساعة
أدخل على تويتر عندي
شف آخر خمس صور تعبر عن حال الناس مع مواقع التواصل الأجتماعي
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