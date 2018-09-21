بغرامات 200 ألف ريال.. إتلاف 500 كجم من منتجات المعسل المخالفة بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الحملة المشتركة التي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة بالتعاون مع أمانة جدة ومكتب العمل بالمحافظة، من ضبط وإتلاف نحو 500 كجم من منتجات المعسل المخالفة، و140 مدواخ ودوخة ونكهات المعسلات الإلكترونية.

كما ضبطت الحملة، أكثر من 40 مخالفة بلغت قيمة غراماتها 200 ألف ريال، فضلًا عن تحرير 76 تعهدًا، فيما تم إغلاق محل واحد، وذلك بعد زيارة 95 محلًا بجدة.

وشملت المخالفات المضبوطة، إعادة تصنيع المعسل، وبيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وعرض منتجات التبغ خلف الكاشير، فضلًا عن عدم وجود لوحات تحذيرية من مخاطر التبغ، وكذلك عدم وجود لوحات منع بيع التبغ لأقل من سن 18 عامًا.