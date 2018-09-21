بغرامات 200 ألف ريال.. إتلاف 500 كجم من منتجات المعسل المخالفة بجدة
تمكنت الحملة المشتركة التي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة بالتعاون مع أمانة جدة ومكتب العمل بالمحافظة، من ضبط وإتلاف نحو 500 كجم من منتجات المعسل المخالفة، و140 مدواخ ودوخة ونكهات المعسلات الإلكترونية.
كما ضبطت الحملة، أكثر من 40 مخالفة بلغت قيمة غراماتها 200 ألف ريال، فضلًا عن تحرير 76 تعهدًا، فيما تم إغلاق محل واحد، وذلك بعد زيارة 95 محلًا بجدة.
وشملت المخالفات المضبوطة، إعادة تصنيع المعسل، وبيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وعرض منتجات التبغ خلف الكاشير، فضلًا عن عدم وجود لوحات تحذيرية من مخاطر التبغ، وكذلك عدم وجود لوحات منع بيع التبغ لأقل من سن 18 عامًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغلب من يستخدمها
هم الفتيات
الله يعين
الحين بيطبون علينا في مكه علشان يشترون كل كميات المعسل😰
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا