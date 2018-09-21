الذهب يرتفع مع تراجع الدولار ويتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

علي القحطاني (صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول عند 1211.02 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الآجلة 0.3 بالمئة مسجلة 1215 دولارا للأوقية.

وتحددت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعا من قبل، وهو ما عزز الآمال في انحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.35 دولار للأوقية بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للأوقية.

ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل نيسان عند 1054.97 دولار للأوقية وسجل في أحدث قراءة انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1053.22 دولار للأوقية.