النفط يرتفع مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران

وكالات(صدى):

ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 بالمئة، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر تشرين الأول سبعة سنتات، أو 0.10 بالمئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.