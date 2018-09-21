وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيمينس الألمانية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 20 سبتمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مسؤول مشتريات المشروع- مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد).

– أخصائي مبيعات- الأغذية والمشروبات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إلكترونيات، إدارة الأعمال).

– أخصائي منتجات- مهندس: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، الطب، أو إدارة الأعمال، أو التسويق).

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي هنـــا .