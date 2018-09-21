10 مصارف محلية تحتل صدارة قائمة 50 مصرفا عربيا

عادل الحربي (صدى):

احتلت 10 مصارف سعودية، للعام الثاني على التوالي، مركز الصدارة بالقائمة التي تضم أكبر 50 مصرفًا عربيًا من حيث الأصول مع نهاية العام الماضي 2017، إذ بلغت موجوداتها حوالي 557.81 مليار دولار.

ومثلت أصول المصارف السعودية ما يقرب من 22.5% من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفًا عربيًا، تليها المصارف الإماراتية بـ 22.3%، والكويتية بـ 7.5%، والعراقية بـ 6.5%، واللبنانية بنسبة 6.5%.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة قد تصدرت المركز الأول في عدد المصارف المدرجة على اللائحة بعشرة مصارف، في حين احتلت الإمارات المركز الثاني بثمانية مصارف، ثم لبنان بستة مصارف، أما الكويت والبحرين ” أربعة مصارف ” ، والعراق والمغرب ثلاثة مصارف، وكل من مصر والجزائر مصرفين، والأردن وليبيا وسلطنة عُمان مصرف واحد.