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بعد إعلان خبر حملها.. الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم

بعد إعلان خبر حملها.. الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم
أماني الغامدي(صدى):

تداولت أنباء كشفت عن جنس المولود المنتظر للفنان اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد إعلانها خبر حملها في بداية شهر أغسطس الماضي.

وتنتظر الفنانة ناسي عجرم وزوجها حضور ” فتاة ” ، حيث تلقيا الخبر بسعادة بالغة، ليزداد عدد أطفالهم إلى 3 بنات، حيث لديهما ابنتان وهما ميلا وإيلا.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 2 ساعتين

حاولي تطبخين لزوجك الأكلات المتبلة باالبهارات الحارة
وأخلطي له السمن مع الحليب
ولاتخلينه ياكل الا خبز بر أحمر
ويبتعد عن الهمبرجر والمشروبات الغازية
علشان يصير دمه حار
وتجيبون أولاد ذكور😐

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللي يجي من عند رب العالمين أهلا وسهلا ومرحبا والمتخلفين مكانهم مع أبا جهل

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماأحلاكن يابنات حوا الله يطعمني ومااقول لا يااااااااااااااااااارب

[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين

يابنات يابنات يابنات
البنت والولد كلهم عطية الله سبحانه. وذكرها الله في القران الكريم
والله البنات عسل والاطفال بصفه عامه حلوين

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

فيه ناااااااس قلة الثقافة الدينية عندهم معدية😷😷ألف مبروك تتربى في عزكم والله من عالي سماه يحرم اللي مايقدر النعمة آمييين

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