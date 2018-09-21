بعد إعلان خبر حملها.. الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم

أماني الغامدي(صدى):

تداولت أنباء كشفت عن جنس المولود المنتظر للفنان اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد إعلانها خبر حملها في بداية شهر أغسطس الماضي.

وتنتظر الفنانة ناسي عجرم وزوجها حضور ” فتاة ” ، حيث تلقيا الخبر بسعادة بالغة، ليزداد عدد أطفالهم إلى 3 بنات، حيث لديهما ابنتان وهما ميلا وإيلا.