بعد إعلان خبر حملها.. الكشف عن جنس مولود نانسي عجرم
تداولت أنباء كشفت عن جنس المولود المنتظر للفنان اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد إعلانها خبر حملها في بداية شهر أغسطس الماضي.
وتنتظر الفنانة ناسي عجرم وزوجها حضور ” فتاة ” ، حيث تلقيا الخبر بسعادة بالغة، ليزداد عدد أطفالهم إلى 3 بنات، حيث لديهما ابنتان وهما ميلا وإيلا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 2 ساعتين
حاولي تطبخين لزوجك الأكلات المتبلة باالبهارات الحارة
وأخلطي له السمن مع الحليب
ولاتخلينه ياكل الا خبز بر أحمر
ويبتعد عن الهمبرجر والمشروبات الغازية
علشان يصير دمه حار
وتجيبون أولاد ذكور😐
تعليق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يجي من عند رب العالمين أهلا وسهلا ومرحبا والمتخلفين مكانهم مع أبا جهل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابنات يابنات يابنات البنت والولد عطية الله سبحانه والله عسل يجنون
تعليق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماأحلاكن يابنات حوا الله يطعمني ومااقول لا يااااااااااااااااااارب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31636 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابنات يابنات يابنات
البنت والولد كلهم عطية الله سبحانه. وذكرها الله في القران الكريم
والله البنات عسل والاطفال بصفه عامه حلوين
لاإله إلا الله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه ناااااااس قلة الثقافة الدينية عندهم معدية😷😷ألف مبروك تتربى في عزكم والله من عالي سماه يحرم اللي مايقدر النعمة آمييين
ولد الصحااااري[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
ألف مبروووك تتربى في عزكم😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34142 ] نشر منذ 1 ساعة
تستاهل نانسي كل خير
أجمل وأرووووووع فنانة في الخليج العربي
ماأنام الاعلى صوت أغانيها😘😘😘