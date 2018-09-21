خالد الصاوي يعود لدراما رمضان بـ ” أبيض غامق “

أماني الغامدي(صدى):

تلقى الفنان المصري خالد الصاوي عرضًا لبطولة مسلسل درامي لخوض السباق الرمضاني المقبل، بعنوان ” أبيض غامق ” .

ورفض ” الصاوي ” الكشف عن أي تفاصيل في قصة المسلسل الجديد، احترامًا لاتفاقه مع مسؤولي الجهة المنتجة، متمنيًا إتمام التعاقد مع الفنان طارق لطفي لمشاركته البطولة.

ويعد المسلسل الرمضاني الجديد ” أبيض غامق ” من انتاج شركة ” فنون مصر ” لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

يُذكر أن آخر مسلسلات خالد الصاوي كان ” هي ودافنشي ” مع الفنان ليلى علوي بمشاركة مي سليم وبيومي فؤاد، والذي عُرض في عام 2016.