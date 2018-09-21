” الشورى ” يطالب بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

قامت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمراجعة الفئات المستحقة لـ ” حساب المواطن ” التي لم يشملها الدعم.

حيث طالبت اللجنة بتوسيع مبادرات رعاية الأيتام؛ لتشمل التأكيد على دمج الأيتام ذكور وإناث من ذوي الظروف الخاصة، في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية والدعم، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس.

كما ناشدت الوزارة بتشجيع القطاع غير الربحي؛ لإنشاء مراكز تهتم بأطفال ” متلازمة داون “، وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من الوزارة.