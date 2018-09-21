بالفيديو والصور.. ​سيات تكشف النقاب عن تاراكو الجديدة بالنكهة الأسبانية

أميرة خالد(صدى):

دخلت سيات الي فئة السيارات المتعددة الاستخدامات الكبيرة في أوروبا بطرحها موديل تاراكو الجديد الذي ينضم لموديلات أتيكا وأرونا وهو موديل يستوعب 5 ركاب ولكن يمكن اضافة صف ثالث من المقاعد لاستيعاب 7 ركاب.

وتأتي السيارة بوحي اسم مدينة تاراجونا الاسبانية وتعتمد على قاعدة البناء MQB A+ وتأتي بطول 4.735 متر ويتوفر لها 8 ألوان خارجية مختلفة.

ويتوفر للسيارة في الداخل شاشة رقمية للعدادات قياس 10.25 بوصة وشاشة 8 بوصة للنظام الترفيهي، ومن حيث المواصفات الفنية تتوفر السيارة بمحرك بنزين 1.5 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 150 حصان ونظام دفع أمامي وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات كما يتوفر لها محرك 2 لتر بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات بقوة 190 حصان ونظام دفع رباعي وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات كما يتوفر لها خيار ديزل 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 150 أو 190 حصان .



