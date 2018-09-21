بالفيديو والصور.. سيات تكشف النقاب عن تاراكو الجديدة بالنكهة الأسبانية
دخلت سيات الي فئة السيارات المتعددة الاستخدامات الكبيرة في أوروبا بطرحها موديل تاراكو الجديد الذي ينضم لموديلات أتيكا وأرونا وهو موديل يستوعب 5 ركاب ولكن يمكن اضافة صف ثالث من المقاعد لاستيعاب 7 ركاب.
وتأتي السيارة بوحي اسم مدينة تاراجونا الاسبانية وتعتمد على قاعدة البناء MQB A+ وتأتي بطول 4.735 متر ويتوفر لها 8 ألوان خارجية مختلفة.
ويتوفر للسيارة في الداخل شاشة رقمية للعدادات قياس 10.25 بوصة وشاشة 8 بوصة للنظام الترفيهي، ومن حيث المواصفات الفنية تتوفر السيارة بمحرك بنزين 1.5 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 150 حصان ونظام دفع أمامي وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات كما يتوفر لها محرك 2 لتر بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات بقوة 190 حصان ونظام دفع رباعي وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات كما يتوفر لها خيار ديزل 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 150 أو 190 حصان .
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