أبرزها ” الطقس والمكيفات ” .. 6 أسباب غير متوقعة للصداع

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن ثلث سكان العالم يعانون من الصداع، وأرجع الأطباء ذلك إلى أسباب معروفة كوجود خلل في ضغط الدم، وقلة النوم والتوتر.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه هناك عدة أسباب أخرى غير متوقعة لآلام الرأس، وعادات يومية يقوم بها الناس خلال حياتهم اليومية قد تسبب الصداع، ومن أهم هذه الأسباب، ما يلي:

1- مكيفات الهواء: فقد يسبب التعرض لمكيف الهواء صداعًا قويًا، نظرًا لنزع تلك الأجهزة للرطوبة من الهواء، فضلًا عن البرودة الناجمة عن المكيف والتي تؤدي إلى انقباض في الأوعية الدموية للدماغ، مما يسفر عن إصابتك بالصداع.

2- أغذية معينة: حيث تصنف بعض الأطعمة أو المشروبات مثل الشيكولاتة والقهوة، من محفزات الصداع النصفي، كما تقف العديد من الأغذية الأخرى وراء الإحساس بآلام الرأس، ومنها المخللات والأطعمة المنقوعة أو المدخنة.

3- وضعيات خاطئة: حيث يؤدي الجلوس بشكل خاطئ إلى ما يعرف بـ ” صداع التوتر ” ، ويرجع أطباء هذا النوع من الآلام إلى تقلصات في عضلات الرأس والرقبة.

5- تغيرات في الطقس: حيث يؤدي التغير في حالة الطقس أحيانًا إلى الإصابة بآلام بالرأس، نظرًا لأن التبدل في الضغط يؤدي لاختلال بالمواد الكيماوية الخاصة بالدماغ.

6- ارتداء ” حمالة صدر ” غير مناسبة: حيث يعد ارتداء النساء لحملات صدر غير مناسبة من حيث الحجم، عاملًا مساعدًا في زيادة احتمالات معاناة آلام الصداع، حيث يؤدي ذلك لثقل وضغط على الأكتاف، وينتقل لمنطقة الرقبة، مما يسبب الصداع.