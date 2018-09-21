بالفيديو.. أفضل وأقوى وسيلة لعلاج الصلع

أميرة خالد(صدى):

الصلع أو التساقط الشديد للشعر من المشكلات التي تواجه الرجال والنساء، ويفشل الكثيرون في حلها.

واستعرض مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفضل وأقوى وسيلة لعلاج الصلع، وهي قشور البصل والثوم.

واعتمدت الطريقة على غلي القشر الخارجي للبصل والثوم لمنع سقوط الشعر وزيادة نموه وعلاجه ن الفطريات والتخلص من قشرة الشعر ، ومنع ظهور الشيب .

حيث يتم احضار قشور لبصلتين كبار وقشور عدد من رؤوس الثوم ونضع عليهما حوالي كوبين من الماء ونضعهم على النار ليغلي لمدة لا تقل عن عشرة دقائق ونتركه لينقع لمدة عشرة دقائق آخرى ثم نقوم بتصفيته .