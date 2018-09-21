إجراءات لتحصين ذاكرتك من ” الزهايمر “

أميرة خالد(صدى):

يُعد ” الزهايمر ” أحد أشكال الخرف الأساسية التي تُصيب الإنسان بعد سن الـ 65، وتشمل أعراضه ” صعوبة التذكر، والغضب، وتأثر قدرات استخدام اللغة، ثم تراجع القدرة على الحركة ” .

ويصادف اليوم الموافق 21 سبتمبر اليوم العالمي للزهايمر؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد للوقاية منه:

– ممارسة الرياضة

تحمي الرياضة بنسبة 50% من الإصابة بالمرض؛ لأنّها تحسن الدورة الدموية في الجسم.

– التواصل مع الآخرين

ويمكن ذلك من خلال الإشتراك بالنوادي وممارسة الأنشطة التطوعية.

– تجنّب الأطعمة المصنعة، ومنها ما يحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

– تعلّم العزف على آلة موسقية أو لغة جديدة.

– الحصول على قسط كافٍ من النوم.