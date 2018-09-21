حلا شيحة ترد على منتقديها: لا أنكر فرضية الحجاب ولست داعية

أماني الغامدي(صدى):

قامت الفنانة المصرية حلا شيحة بنشر نعيًا للفنان المصري الراحل جميل راتب عبر صفحتها الرسمية على موقع ” انستجرام ” ، حيث تركت خاصية التعليقات مفتوحة لأول مرة أمام متابعيها.

وفي هذا السياق، قام البعض بمهاجمتها لخلعها الحجاب، وهو الأمر الذي دفع ” حلا ” للرد على هذا الهجوم، قائلة: ” على الرغم من خلعي للحجاب فأنا لا أنكر فرضيته، ولم أقل يومًا أن الفن حرام، بل قلت فقط أنني أخطأت في بعض الأحيان ونحن بشر نخطئ ونصيب أحيانًا ” .

مضيفة: ” ابتعدت 12 سنة وتقربت من الله أكثر، فكيف تكون هذه المدة كلها نفاقًا، وقراري لن يفهمه الكثيرون وهو بيني وبين ربي ” .

ومن جانبه قال والد ” حلا ” الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أن ابنته لن تبتعد عن الفن من جديد، ولكنها حذفت صورها؛ لنشر صور جديدة تتناسب مع عودتها للفن، وأنها تعكف على قراءة عدة سيناريوهات، وعروض فنية في الوقت الحالي.

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت للفن بعد غياب 12 عامًا، وأثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد حذف كل صورها من على صفحتها الرسمية بموقع ” إنستجرام ” .