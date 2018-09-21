الكشف عن شروط تصوير العمليات الجراحية

نايف السالم(صدى):

كشف المحامي الدكتور فيصل العصيمي خلال الدورة التدريبية التي نظمتها السعودية للمحامين بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أخيرًا، عن توافر 4 شروط؛ لتصوير أو نشر العمليات الجراحية والإجراءات العلاجية.

وعن هذه الضوابط، أبان ” العصيمي ” أنها تتمثل في موافقة من المريض، وموافقة المنشأة الطبية، وأن تكون لأغراض علمية معتمدة، وأن لا تخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.

أما فيما يتعلق بالممارس الصحي، ذكر ” العصيمي ” أنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي حددتها اللائحة التنفيذية، الإعلان عن نفسه مباشرة أو بالواسطة، وأن يسجل في اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها.