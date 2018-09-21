مصرع عناصر من الحوثيين في ‏غارات بصنعاء والبيضاء ‏

عدن(صدى):

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي ‏التابعة لإيران مصرعهم جراء غارة جوية ‏استهدفتهم في مديرية الملاجم شرقي محافظة ‏البيضاء وسط البلاد.‏

وقال مصدر ميداني إن مقاتلات التحالف العربي ‏لدعم الشرعية استهدفت في الساعة الأولى من فجر ‏الجمعة عربة تابعة للمليشيا في منطقة البياض ‏بمديرية الملاجم.‏

وأضاف في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع ‏للقوات المسلحة اليمنية، أن الغارة أسفرت عن ‏تدمير العربة ومصرع كل من كان على متنه من ‏عناصر المليشيا.‏

وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات ‏جوية على معسكر تسيطر عليه مليشيا الحوثي ‏الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.‏

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع ‏المليشيا في معسكر الصيانة الذي تسيطر عليه ‏المليشيا بمنطقة الحصبة.‏

وأشارت المصادر إلى أن عدة انفجارات عنيفة ‏ومتتالية سُمعت من داخل المعسكر عقب الغارات، ‏بالتزامن مع وصول عدد كبير من سيارات ‏الإسعاف الى المعسكر.‏