” العيسى ” يحسم الجدل حول فرض زي مخصص للطالبات في الجامعة

علي القحطاني(صدى):

علق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على الجدل القائم حول فرض الجامعات زيًا مخصصًا للطالبات ومنسوباتها.

وأكد ” العيسى ” أن الوزراة لا تتدخل في أمر زي الطالبات في الجامعات، وتكون الجامعة هي المسؤولية كليًا عن هذا الأمر، مضيفًا ” لا اعتقد أنه من المناسب في الجامعة أن يفرض لبس معين للطالبات والأمر متروك لكل الجامعة “.

كما أشار إلى أن السماح بخروج طالبات الجامعة في جميع الأوقات هو أمر متروك للجامعة أيضًا ولا تتدخل الوزارة به، لافتًا إلى أنه تم تطبيق هذا الأمر في أكثر من جامعة.

وكانت جامعة القصيم فرضت زيًا مخصصًا للطالبات ومنوسباتها، فيما منعت جامعة الحدود الشمالية طالباتها من استخدام الأكواب الشخصية.