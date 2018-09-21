حيلة طبيعية للحصول على جسم خفيف ورشيق

أماني الغامدي(صدى):

ترغب النساء في الحصول على قوام رشيق وجسم مثالي لتسهل عليهن الحركة دون شعور بالإرهاق أثناء مُمارسات التمارين الرياضية.

لذا قدم عدد من خبراء التغذية نصيحة بالاعتماد على بعض العادات اليومية التي تُساعدكِ في الحصول على نفس النتائج الإيجابية ودون إرهاق.

ومن هذه العادات :

– الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية لأنها تُساعد على زيادة الوزن.

– استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية والفريش.

– ستشعُرين بالفارق بمُلاحظة نقص وزن البطن بالتحديد.