نتيجة تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفل عبدالعزيز، الذي توفي داخل الحافلة المدرسية بسيهات، بعد نومه ونسيانه داخلها، عن نتيجة تقرير الطب الشرعي.

وأوضح أن التقرير نفى تعرض ابنه لأي عنف أو ضرب، وأن الوفاة نتجت من الاختناق داخل الباص المدرسي.

يذكر أن الأب قد تنازل رسميًا عن الحق الخاص تجاه سائق الباص، عند التحقيق معه وإيقافه في النيابه العامة، ولم يطالبه بأي شيء.

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