دراسة: جمع القمامة يعالج الاكتئاب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت بالجمعية الطبية الأمريكية لعلم الأعصاب، عن علاج جديد يمكنه محاربة الشعور بالاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن جمع أكوام القمامة من المدن ،والطرقات يحسن صحة الشخص العقلية وحالته المزاجية، ويحارب الاكتئاب.

وأشارت الدراسة التي أجريت في أحياء مدينة فيلاديفيا الأمريكية ، إلى أنه تم تسجيل مؤشرات إيجابية على صحة السكان العقلية، ممن قاموا بجمع أكوام القمامة، وأكد أكثر من 1500 شخص أن حالتهم المزاجية تحسنت كثيرًا، وأن حالتهم المزاجية أصبحت أفضل، بسبب نظافة الشوارع.