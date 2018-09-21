رئيس موريتانيا: لن نسمح بتوظيف الدين لصالح السياسة.. والإخوان سبب مآسي البلدان العربية

نواكشوط(صدى):

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ،اليوم الجمعة، على أن جماعة الإخوان الإرهابية هي السبب في المآسي التي تعاني منها البلدان العربية.

وأوضح الرئيس الموريتاني أن المآسي تفاقمت أكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة؛ مما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل.

وشدد ولد عبدالعزيز على أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي واحتكاره لأن الدين الإسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد حزب ” تواصل الإخوان ” في موريتانيا ،حين يحين وقتها.